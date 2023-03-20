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19 марта, 21:07

Под Архангельском водитель фуры раздавил легковушку с детьми

В аварии под Архангельском погибли четыре человека, в том числе два ребёнка

<p>Последствия аварии в Архангельской области. Фото © Пресс-служба МВД РФ</p>

Последствия аварии в Архангельской области. Фото © Пресс-служба МВД РФ

В Архангельской области четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в автомобильной аварии. Это случилось вечером 19 марта на федеральной автодороге A-215 неподаёку от поворота на посёлок Летнеозёрский.

"По предварительной информации, водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai", — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В результате погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе двое детей. Ещё одному ребёнку удалось выжить. Это шестилетняя девочка, она отправлена в больницу с тяжёлыми травмами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек. Она предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Двое полицейских остановили машину с пьяным водителем, но теперь им грозит 10 лет колонии

Двое полицейских остановили машину с пьяным водителем, но теперь им грозит 10 лет колонии

Как сообщал Лайф, ранее в Нижнегорском районе Крыма пьяный водитель легковушки сбил семью из пяти человек, в том числе трёх детей. Они шли по краю проезжей части.

Андрей Григорьев
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