Под Архангельском водитель фуры раздавил легковушку с детьми

В Архангельской области четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в автомобильной аварии. Это случилось вечером 19 марта на федеральной автодороге A-215 неподаёку от поворота на посёлок Летнеозёрский.

"По предварительной информации, водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai", — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В результате погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе двое детей. Ещё одному ребёнку удалось выжить. Это шестилетняя девочка, она отправлена в больницу с тяжёлыми травмами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек. Она предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.