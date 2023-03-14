Двое полицейских остановили машину с пьяным водителем, но теперь им грозит 10 лет колонии

В Северодвинске Архангельской области двое полицейских остановили машину, которой управлял пьяный водитель. Однако в результате они не только лишились работы, но и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В ходе очередного ночного дежурства сотрудники городского ОМВД — Дмитрий Г. и Александр О. — вылавливали пьяных водителей. Им сообщили, что мимо проедет выпивший помощник военного прокурора Северодвинского гарнизона Кирилл Б. Согласно закону, досматривать и задерживать его нельзя, если это не экстренный случай. Однако правоохранители, видимо, так сильно хотели поднять статистику по задержанию нарушителей за рулём, что забыли о полномочиях.

Полицейские остановили помощника прокурора, заставили его выйти из машины, досмотрели салон. Когда же водитель стал возмущаться, инспекторы повалили его на землю и надели наручники. Позднее врачи диагностировали у владельца авто ссадины головы и предплечья. В результате горе-полицейских уволили и завели на них уголовные дела по статье о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. Теперь им грозит до десяти лет колонии.