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1 апреля, 06:02

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

<p>Смертельное ДТП с автобусом в Новосибирской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prokuratura_nso/1306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prokuratura_nso</a></p>

Смертельное ДТП с автобусом в Новосибирской области. Обложка © t.me / prokuratura_nso

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Ещё минимум восемь человек пострадали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых — доставлены в Ордынскую ЦРБ", — отметили в ведомстве.

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Предварительно, погибшим оказался водитель легкового автомобиля. В автобусе находилось почти 50 человек.

Ранее Лайф писал, что в Дагестане несовершеннолетняя девушка, находясь за рулём без прав на вождение автомобиля, сбила трёх женщин-пешеходов. Одну из них госпитализировали, две погибли.

Иван Косицын
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