Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Смертельное ДТП с автобусом в Новосибирской области. Обложка © t.me / prokuratura_nso
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Ещё минимум восемь человек пострадали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых — доставлены в Ордынскую ЦРБ", — отметили в ведомстве.
Предварительно, погибшим оказался водитель легкового автомобиля. В автобусе находилось почти 50 человек.
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