Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Ещё минимум восемь человек пострадали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых — доставлены в Ордынскую ЦРБ", — отметили в ведомстве.

Предварительно, погибшим оказался водитель легкового автомобиля. В автобусе находилось почти 50 человек.