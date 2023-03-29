На юго-востоке Москвы произошла авария с участием BMW, унёсшая жизнь 50-летней женщины, которая пыталась проскочить дорогу на запрещающий сигнал светофора, но не успела. Кадры с места ДТП есть в распоряжении Лайфа.

Водитель BMW насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Видео © t.me / Прокуратура Москвы / LIFE

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, всё произошло на Люблинской улице. 24-летний водитель BMW двигался по проезжей части и совершил наезд на женщину, та скончалась на месте. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.