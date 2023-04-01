В Дагестане несовершеннолетняя девушка сбила насмерть пешеходов

В Дагестане несовершеннолетняя девушка, находясь за рулём без прав на вождение автомобиля, сбила трёх женщин-пешеходов. Одну из них госпитализировали, две погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Машина, на которой 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram / МВД Дагестана

"Семнадцатилетняя жительница Дербентского района, находясь за рулём автомобиля LADA Vesta, совершила наезд на трёх местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. В результате произошедшего две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Место ДТП, где 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Авария произошла на автодороге от посёлка Белиджи Дербентского района. У 17-летней девушки, находившейся за рулём, нет прав на вождение по возрасту.

Место ДТП, где 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Как указывается в сообщении пресс-службы, состояние госпитализированной женщины определяется как тяжёлое.