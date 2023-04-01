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31 марта, 22:36

В Дагестане несовершеннолетняя девушка сбила насмерть пешеходов

В Дагестане 17-летняя девушка сбила трёх пешеходов, двое погибли

В Дагестане несовершеннолетняя девушка, находясь за рулём без прав на вождение автомобиля, сбила трёх женщин-пешеходов. Одну из них госпитализировали, две погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Машина, на которой 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram / МВД Дагестана

Машина, на которой 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram / МВД Дагестана

"Семнадцатилетняя жительница Дербентского района, находясь за рулём автомобиля LADA Vesta, совершила наезд на трёх местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. В результате произошедшего две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Место ДТП, где 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Место ДТП, где 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Авария произошла на автодороге от посёлка Белиджи Дербентского района. У 17-летней девушки, находившейся за рулём, нет прав на вождение по возрасту.

Место ДТП, где 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Место ДТП, где 17-летняя девушка в Дагестане сбила трёх пешеходов. Фото © Telegram-канал / МВД Дагестана

Как указывается в сообщении пресс-службы, состояние госпитализированной женщины определяется как тяжёлое.

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Ранее Лайф писал, что водитель BMW насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы. 50-летняя жительница столицы пыталась проскочить дорогу на запрещающий сигнал светофора, но не успела.

Обложка ©

Telegram-канал / МВД Дагестана

Арина Родионова
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