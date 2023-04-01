Количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области выросло до 11 человек. Об этом заявили в региональном Минздраве.
"В Ордынскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. Лайфа) доставлено ещё трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих — они в состоянии средней степени тяжести", — отметили в министерстве.
Там также добавили, что из троих пострадавших, госпитализированных ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребёнка. На данный момент в больнице остаются трое.
Лайф сообщал, что в результате этого ДТП погиб один человек. Ранее стало известно, что восемь человек получили травмы.
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