Два человека погибли в результате ДТП с легковушками в Подмосковье
Два человека погибли в результате ДТП в Московской области. Об этом Лайфу сообщил источник.
Авария произошла в 10:16 мск в посёлке городского типа Серебряные Пруды, на 62-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Узловая. Там столкнулись легковые машины ВАЗ и "Рено-Логан". На месте скончался один мужчина 1965 года рождения, а ещё один получил ранение, его с закрытым переломом левого бедра доставили в больницу в Ступине. К сожалению, пострадавший 1964 года рождения скончался в медучреждении.
Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого изначально погиб один человек. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11, среди них двое детей. После смертельной аварии СК возбудил уголовное дело.
LIFE