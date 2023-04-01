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1 апреля, 14:42

Два человека погибли в результате ДТП с легковушками в Подмосковье

Два человека погибли в результате ДТП в Московской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE
    Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE
  • Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE
    Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE
  • Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE
    Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE

Последствия аварии в Московской области. Фото © LIFE

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Авария произошла в 10:16 мск в посёлке городского типа Серебряные Пруды, на 62-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Узловая. Там столкнулись легковые машины ВАЗ и "Рено-Логан". На месте скончался один мужчина 1965 года рождения, а ещё один получил ранение, его с закрытым переломом левого бедра доставили в больницу в Ступине. К сожалению, пострадавший 1964 года рождения скончался в медучреждении.

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Ранее в Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого изначально погиб один человек. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11, среди них двое детей. После смертельной аварии СК возбудил уголовное дело.

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LIFE

Светлана Оперук
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