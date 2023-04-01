Два человека погибли в результате ДТП с легковушками в Подмосковье

Авария произошла в 10:16 мск в посёлке городского типа Серебряные Пруды, на 62-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды – Узловая. Там столкнулись легковые машины ВАЗ и "Рено-Логан". На месте скончался один мужчина 1965 года рождения, а ещё один получил ранение, его с закрытым переломом левого бедра доставили в больницу в Ступине. К сожалению, пострадавший 1964 года рождения скончался в медучреждении.