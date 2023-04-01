В Москве водитель КамАЗа насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Молодая девушка погибла в Щербинке, переходя дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

В надзорном ведомстве отметили, что на 25-летнюю девушку наехал КамАЗ, за рулём которого находился 39-летний водитель. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов держит под контролем обстоятельства произошедшего и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".