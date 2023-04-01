В Москве водитель КамАЗа насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
Водитель КамАЗа насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Обложка © t.me / moscowproc
Молодая девушка погибла в Щербинке, переходя дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.
В надзорном ведомстве отметили, что на 25-летнюю девушку наехал КамАЗ, за рулём которого находился 39-летний водитель. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов держит под контролем обстоятельства произошедшего и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Ранее в Дагестане несовершеннолетняя девушка, находясь за рулём без прав на вождение автомобиля, сбила трёх женщин-пешеходов. Две из них погибли, ещё одну с травмами доставили в больницу.