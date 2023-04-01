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1 апреля, 13:48

В Москве водитель КамАЗа насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

<p>Водитель КамАЗа насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1761" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscowproc</a></p>

Водитель КамАЗа насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Обложка © t.me / moscowproc

Молодая девушка погибла в Щербинке, переходя дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

В надзорном ведомстве отметили, что на 25-летнюю девушку наехал КамАЗ, за рулём которого находился 39-летний водитель. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до 11 человек

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до 11 человек

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов держит под контролем обстоятельства произошедшего и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее в Дагестане несовершеннолетняя девушка, находясь за рулём без прав на вождение автомобиля, сбила трёх женщин-пешеходов. Две из них погибли, ещё одну с травмами доставили в больницу.

Иван Косицын
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