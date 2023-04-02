Два человека погибли в жутком ДТП с фурой на Урале
На трассе Пермь – Екатеринбург в аварии с грузовиком погибли два человека
На трассе М7 Пермь – Екатеринбург произошла авария с легковым автомобилем и грузовиком. Как стало известно Лайфу, в результате инцидента погибли два человека.
Последствия смертельного ДТП на трассе М7. Видео © LIFE
По нашим данным, оба погибших — мужчины, которые были в легковом авто. Предварительно, машину начало бросать из стороны в сторону, после чего она залетела под фуру боком.
В результате столкновения легковой автомобиль разорвало на несколько частей. Причины ДТП на данный момент не уточняются.
Ранее Лайф сообщал о том, что в результате ДТП в Московской области погибли два человека. Авария произошла в посёлке городского типа Серебряные Пруды.
LIFE