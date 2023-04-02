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2 апреля, 09:12

Два человека погибли в жутком ДТП с фурой на Урале

На трассе Пермь – Екатеринбург в аварии с грузовиком погибли два человека

На трассе М7 Пермь – Екатеринбург произошла авария с легковым автомобилем и грузовиком. Как стало известно Лайфу, в результате инцидента погибли два человека.

Последствия смертельного ДТП на трассе М7. Видео © LIFE

По нашим данным, оба погибших — мужчины, которые были в легковом авто. Предварительно, машину начало бросать из стороны в сторону, после чего она залетела под фуру боком.

В результате столкновения легковой автомобиль разорвало на несколько частей. Причины ДТП на данный момент не уточняются.

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате ДТП в Московской области погибли два человека. Авария произошла в посёлке городского типа Серебряные Пруды.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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