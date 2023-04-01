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1 апреля, 18:33

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Пятеро граждан России получили различные травмы в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в центральной части Кубы, сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула Нану Мгеладзе.

"Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них была необходима операция", — рассказала она журналистам.

По словам Мгеладзе, водитель автобуса, направлявшегося из Тринидада в Варадеро, попытался избежать столкновения с грузовиком, который выехал на встречку. Однако в результате он не справился с управлением и транспортное средство вылетело в кювет. Помимо наших соотечественников в автобусе находились туристы из Франции.

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Ранее Лайф писал, что трое российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье. Все пассажиры, получившие травмы, были доставлены в больницу.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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