Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Пятеро граждан России получили различные травмы в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в центральной части Кубы, сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула Нану Мгеладзе.

"Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них была необходима операция", — рассказала она журналистам.

По словам Мгеладзе, водитель автобуса, направлявшегося из Тринидада в Варадеро, попытался избежать столкновения с грузовиком, который выехал на встречку. Однако в результате он не справился с управлением и транспортное средство вылетело в кювет. Помимо наших соотечественников в автобусе находились туристы из Франции.