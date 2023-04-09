Автобус-убийца без водителя задавил четырёх человек в Казахстане и попал на видео

Четыре человека погибли в ДТП в городе Шымкент (Казахстан), где автобус без водителя наехал на пешеходов. Об этом сообщает портал Otyrar со ссылкой на горздрав.

Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте. Видео © Telegram / "Sputnik Казахстан"

Выяснилось, что водитель, развернувшись на конечной точке, вышел из автобуса и оставил его на ручном тормозе. В результате транспорт скатился по склону и наехал на пешеходов. Две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимации. Госпитализировано ещё двое пострадавших.

Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности автобуса. Водитель помещён в изолятор временного содержания.