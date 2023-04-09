ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 06:51

Автобус-убийца без водителя задавил четырёх человек в Казахстане и попал на видео

В Шымкенте четыре человека погибли при наезде автобуса без водителя

Четыре человека погибли в ДТП в городе Шымкент (Казахстан), где автобус без водителя наехал на пешеходов. Об этом сообщает портал Otyrar со ссылкой на горздрав.

Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте. Видео © Telegram / "Sputnik Казахстан"

Выяснилось, что водитель, развернувшись на конечной точке, вышел из автобуса и оставил его на ручном тормозе. В результате транспорт скатился по склону и наехал на пешеходов. Две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимации. Госпитализировано ещё двое пострадавших.

Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности автобуса. Водитель помещён в изолятор временного содержания.

Жёсткое ДТП с "кувыркающейся" BMW в Пятигорске попало на видео

Жёсткое ДТП с "кувыркающейся" BMW в Пятигорске попало на видео

Ранее Лайф сообщал, что пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе. Двоим из них понадобилась операция.

Обложка ©

Otyrar

Никита Никонов
  • Новости
  • Казахстан
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров