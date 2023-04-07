ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 12:54

Жёсткое ДТП с "кувыркающейся" BMW в Пятигорске попало на видео

Момент ДТП с пьяным водителем без прав в Пятигорске попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП, в котором пьяный житель Пятигорска за рулём BMW на скорости вылетел с трассы и перевернулся на бок. Об этом сообщает SHOT.

Момент ДТП в Пятигорске. Видео © Telegram / SHOT

На видео с моментом аварии машина перевернулась и врезалась в стену магазина. После этого водитель, пошатываясь, выбрался из авто и помог вылезти пассажирам.

Эксперт рассказал, где чаще всего происходят аварии с электросамокатами

Эксперт рассказал, где чаще всего происходят аварии с электросамокатами

Ранее Лайф писал о том, что в Пятигорске нетрезвый 26-летний водитель без прав перевернулся на BMW и врезался в магазин. Инцидент произошёл в четыре утра на улице Георгиевской. В результате ДТП пострадал один из пассажиров иномарки, его госпитализировали с переломом плеча и травмой головы.

Обложка ©

SHOT

Илья Суриков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров