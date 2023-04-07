Жёсткое ДТП с "кувыркающейся" BMW в Пятигорске попало на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП, в котором пьяный житель Пятигорска за рулём BMW на скорости вылетел с трассы и перевернулся на бок. Об этом сообщает SHOT .

На видео с моментом аварии машина перевернулась и врезалась в стену магазина. После этого водитель, пошатываясь, выбрался из авто и помог вылезти пассажирам.

Ранее Лайф писал о том, что в Пятигорске нетрезвый 26-летний водитель без прав перевернулся на BMW и врезался в магазин. Инцидент произошёл в четыре утра на улице Георгиевской. В результате ДТП пострадал один из пассажиров иномарки, его госпитализировали с переломом плеча и травмой головы.