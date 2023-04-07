В Пятигорске пьяный лихач без прав перевернул авто и протаранил магазин

Инцидент произошёл на улице Георгиевской около четырёх часов утра 7 апреля. По предварительным данным, 26-летний водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением. В итоге иномарка вылетела с дороги, перелетела через заправку, перевернулась и врезалась в стену продуктового магазина. Сам водитель отделался ссадинами, а вот его пассажир получил перелом плеча и травму головы. Автоинспекторы установили, что виновник ДТП водительских прав никогда не получал, а вот был ли он трезв на момент происшествия — покажут результаты экспертизы.