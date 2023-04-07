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7 апреля, 12:22

В Пятигорске пьяный лихач без прав перевернул авто и протаранил магазин

Пьяный водитель без прав на скорости влетел в продуктовый магазин в Пятигорске

В Пятигорске водитель без прав перевернулся на BMW и врезался в магазин, сообщает пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Видео © LIFE

Инцидент произошёл на улице Георгиевской около четырёх часов утра 7 апреля. По предварительным данным, 26-летний водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением. В итоге иномарка вылетела с дороги, перелетела через заправку, перевернулась и врезалась в стену продуктового магазина. Сам водитель отделался ссадинами, а вот его пассажир получил перелом плеча и травму головы. Автоинспекторы установили, что виновник ДТП водительских прав никогда не получал, а вот был ли он трезв на момент происшествия — покажут результаты экспертизы.

"В гражданском порядке водителю придётся возмещать ущерб, причинённый в ДТП. По факту автоаварии проводится проверка", — говорится в сообщении ведомства.

  • Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края
    Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края
  • Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края
    Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края
  • Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края
    Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края

Кадры с места ДТП, которое устроил водитель без прав. Фото © Telegram / ГИБДД Ставропольского края

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Наталья Исакова
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