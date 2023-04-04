Три человека погибли в результате падения автомобиля в реку на Сахалине

На Сахалине автомобиль Toyota Harrier сорвался с моста в реку в районе села Красногорск. По данным регионального УГИБДД, все находящиеся в машине — двое мужчин и женщина — погибли.







По предварительным данным, водитель 1984 года рождения не справился с управлением, наехал на барьерное ограждение моста и рухнул в реку Айнскую. В машине помимо него находилась 35-летняя женщина и 36-летний мужчина, все они скончались на месте.

Как выяснилось позднее, сам автовладелец за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения четыре раза, из них три раза — за превышение скоростного режима.