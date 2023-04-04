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4 апреля, 01:41

Три человека погибли в результате падения автомобиля в реку на Сахалине

На Сахалине автомобиль Toyota Harrier сорвался с моста в реку в районе села Красногорск. По данным регионального УГИБДД, все находящиеся в машине — двое мужчин и женщина — погибли.

  • На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области
    На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области
  • На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области
    На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области
  • На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области
    На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области

На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли. Фото © t.me / УГИБДД по Сахалинской области

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По предварительным данным, водитель 1984 года рождения не справился с управлением, наехал на барьерное ограждение моста и рухнул в реку Айнскую. В машине помимо него находилась 35-летняя женщина и 36-летний мужчина, все они скончались на месте.

Как выяснилось позднее, сам автовладелец за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения четыре раза, из них три раза — за превышение скоростного режима.

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Ребёнок погиб в результате ДТП с пятью автомобилями в Астраханской области

Ранее Лайф рассказывал, что в Джанкойском районе Крыма пассажирский поезд, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Шкода". В результате ДТП погибло четыре человека, в том числе двое детей.

Обложка ©

t.me / УГИБДД по Сахалинской области

Оксана Попова
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