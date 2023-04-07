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7 апреля, 09:23
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В Подмосковье водитель насмерть переехал школьницу на пешеходном переходе

Ужасное ДТП, в котором погибла школьница, произошло в Подмосковье. Кадры с моментом смертельной аварии публикует телеграм-канал SHOT.

Четвероклассница переходила дорогу с вещами по пешеходному переходу. В какой-то момент водитель "фольксвагена" выехал из поворота и совершил наезд на ребёнка.

Момент смертельной аварии с участием ребёнка в Подмосковье. Видео © SHOT

Трагедия произошла в Павловском Посаде. Водитель сразу подбежал к девочке и попытался помочь. Однако десятилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. 34-летнего водителя машины уже арестовали. За прошлый год его десять раз штрафовали за превышение скорости.

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Ранее сообщалось, что на Сахалине автомобиль Toyota Harrier сорвался с моста в реку в районе села Красногорск. Все находившиеся в машине — двое мужчин и женщина — погибли.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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