В Подмосковье водитель насмерть переехал школьницу на пешеходном переходе

Ужасное ДТП, в котором погибла школьница, произошло в Подмосковье. Кадры с моментом смертельной аварии публикует телеграм-канал SHOT.

Четвероклассница переходила дорогу с вещами по пешеходному переходу. В какой-то момент водитель "фольксвагена" выехал из поворота и совершил наезд на ребёнка.

Момент смертельной аварии с участием ребёнка в Подмосковье. Видео © SHOT

Трагедия произошла в Павловском Посаде. Водитель сразу подбежал к девочке и попытался помочь. Однако десятилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. 34-летнего водителя машины уже арестовали. За прошлый год его десять раз штрафовали за превышение скорости.