В Подмосковье водитель насмерть переехал школьницу на пешеходном переходе
Ужасное ДТП, в котором погибла школьница, произошло в Подмосковье. Кадры с моментом смертельной аварии публикует телеграм-канал SHOT.
Четвероклассница переходила дорогу с вещами по пешеходному переходу. В какой-то момент водитель "фольксвагена" выехал из поворота и совершил наезд на ребёнка.
Момент смертельной аварии с участием ребёнка в Подмосковье. Видео © SHOT
Трагедия произошла в Павловском Посаде. Водитель сразу подбежал к девочке и попытался помочь. Однако десятилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. 34-летнего водителя машины уже арестовали. За прошлый год его десять раз штрафовали за превышение скорости.
Ранее сообщалось, что на Сахалине автомобиль Toyota Harrier сорвался с моста в реку в районе села Красногорск. Все находившиеся в машине — двое мужчин и женщина — погибли.