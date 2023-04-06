"Газель" столкнулась с легковушкой в Приангарье, погибли две женщины

В результате столкновения легкового автомобиля и "газели" в городе Вихоревка Иркутской области погибли две женщины. По данным регионального управления МВД, ещё семь человек получили травмы.

В ДТП с "Газелью" в Иркутской области погибли два человека, семь пострадали. Видео © t.me / МВД 38

Авария произошла в 5 утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина. Погибшим 31 год и 50 лет, они были пассажирками "газели". Пострадавшие госпитализированы.

"В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении МВД.