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6 апреля, 03:26

"Газель" столкнулась с легковушкой в Приангарье, погибли две женщины

Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Вихоревке Иркутской области

В результате столкновения легкового автомобиля и "газели" в городе Вихоревка Иркутской области погибли две женщины. По данным регионального управления МВД, ещё семь человек получили травмы.

В ДТП с "Газелью" в Иркутской области погибли два человека, семь пострадали. Видео © t.me / МВД 38

Авария произошла в 5 утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина. Погибшим 31 год и 50 лет, они были пассажирками "газели". Пострадавшие госпитализированы.

"В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении МВД.

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Ребёнок погиб в результате ДТП с пятью автомобилями в Астраханской области

Ранее Лайф рассказывал, что в Джанкойском районе Крыма пассажирский поезд, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Шкода". В результате ДТП погибло четыре человека, в том числе двое детей.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МВД 38

Оксана Попова
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