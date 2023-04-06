"Газель" столкнулась с легковушкой в Приангарье, погибли две женщины
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Вихоревке Иркутской области
В результате столкновения легкового автомобиля и "газели" в городе Вихоревка Иркутской области погибли две женщины. По данным регионального управления МВД, ещё семь человек получили травмы.
В ДТП с "Газелью" в Иркутской области погибли два человека, семь пострадали. Видео © t.me / МВД 38
Авария произошла в 5 утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина. Погибшим 31 год и 50 лет, они были пассажирками "газели". Пострадавшие госпитализированы.
"В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении МВД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Джанкойском районе Крыма пассажирский поезд, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Шкода". В результате ДТП погибло четыре человека, в том числе двое детей.
Кадр видео t.me / МВД 38