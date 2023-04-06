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6 апреля, 13:17

Эксперт рассказал, где чаще всего происходят аварии с электросамокатами

Эксперт Митрошин: Чаще всего ДТП с электросамокатами случаются на перекрёстках

Перекрёстки и пешеходные переходы — места, где чаще всего случаются аварии с электросамокатами. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин в рамках конференции микромобильности "На СИМ".

"Самые распространённые места, на которых происходят аварии [с электросамокатами], — это выезды с прилегающих территорий, перекрёстки и пешеходные переходы", — сказал он.

Митрошин объяснил, что в 94% случаев аварии с электросамокатами происходят в результате наезда на пешехода. В 2022 году по России в ДТП с СИМ (средства индивидуальной мобильности) погибло 19 человек и ещё 941 пострадал.

В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката

В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката

Ранее в Челябинске самокатчик сбил пенсионерку и уехал, даже не оглянувшись. Как рассказал 18-летний водитель СИМ, не остановился после инцидента, потому что хотел есть.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук
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