Эксперт рассказал, где чаще всего происходят аварии с электросамокатами
Эксперт Митрошин: Чаще всего ДТП с электросамокатами случаются на перекрёстках
Перекрёстки и пешеходные переходы — места, где чаще всего случаются аварии с электросамокатами. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин в рамках конференции микромобильности "На СИМ".
"Самые распространённые места, на которых происходят аварии [с электросамокатами], — это выезды с прилегающих территорий, перекрёстки и пешеходные переходы", — сказал он.
Митрошин объяснил, что в 94% случаев аварии с электросамокатами происходят в результате наезда на пешехода. В 2022 году по России в ДТП с СИМ (средства индивидуальной мобильности) погибло 19 человек и ещё 941 пострадал.
Ранее в Челябинске самокатчик сбил пенсионерку и уехал, даже не оглянувшись. Как рассказал 18-летний водитель СИМ, не остановился после инцидента, потому что хотел есть.
ТАСС / Валерий Шарифулин