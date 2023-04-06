Эксперт рассказал, где чаще всего происходят аварии с электросамокатами

Перекрёстки и пешеходные переходы — места, где чаще всего случаются аварии с электросамокатами. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин в рамках конференции микромобильности "На СИМ".

"Самые распространённые места, на которых происходят аварии [с электросамокатами], — это выезды с прилегающих территорий, перекрёстки и пешеходные переходы", — сказал он.

Митрошин объяснил, что в 94% случаев аварии с электросамокатами происходят в результате наезда на пешехода. В 2022 году по России в ДТП с СИМ (средства индивидуальной мобильности) погибло 19 человек и ещё 941 пострадал.