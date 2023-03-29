В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката

В Нижнем Новгороде 35-летний мужчина погиб от ожогов, полученных в результате пожара из-за загоревшегося электросамоката. На момент трагедии устройство заряжалось в квартире.

"По предварительным данным, ночью 26 марта в квартире дома по улице Надежды Сусловой произошло возгорание электросамоката, находящегося на подзарядке <...>. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", — сообщили в СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что пострадавший мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета, но его состояние оказалось несовместимым с жизнью. Правоохранительные органы ведут доследственную проверку, выясняются остальные обстоятельства трагедии.