В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за возгорания электросамоката
Житель Нижнего Новгорода погиб от ожогов после возгорания электросамоката на зарядке
В Нижнем Новгороде 35-летний мужчина погиб от ожогов, полученных в результате пожара из-за загоревшегося электросамоката. На момент трагедии устройство заряжалось в квартире.
"По предварительным данным, ночью 26 марта в квартире дома по улице Надежды Сусловой произошло возгорание электросамоката, находящегося на подзарядке <...>. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", — сообщили в СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что пострадавший мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета, но его состояние оказалось несовместимым с жизнью. Правоохранительные органы ведут доследственную проверку, выясняются остальные обстоятельства трагедии.
Ранее Лайф сообщал, что жертвами пожара в частном доме в подмосковном посёлке Часцы стали двое детей. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
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