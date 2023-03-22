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22 марта, 07:06

Двое детей стали жертвами пожара в Подмосковье

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном посёлке Часцы

<p>Последствия пожара. Обложка © ГУ МЧС РФ по Московской области</p>

Последствия пожара. Обложка © ГУ МЧС РФ по Московской области

При пожаре в частном доме в Одинцовском городском округе погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, 22 марта 2023 года произошло возгорание частного дома, расположенного в посёлке Часцы. Причина пожара, предварительно, короткое замыкание от электроприбора — теплового масляного радиатора, находящегося в комнате", — говорится в сообщении.

Опубликовано фото с места гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве

Опубликовано фото с места гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве

Двое детей, восьми и 15 лет, погибли вследствие отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.

Никита Никонов
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