Двое детей стали жертвами пожара в Подмосковье
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном посёлке Часцы
Последствия пожара. Обложка © ГУ МЧС РФ по Московской области
При пожаре в частном доме в Одинцовском городском округе погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.
"По данным следствия, 22 марта 2023 года произошло возгорание частного дома, расположенного в посёлке Часцы. Причина пожара, предварительно, короткое замыкание от электроприбора — теплового масляного радиатора, находящегося в комнате", — говорится в сообщении.
Двое детей, восьми и 15 лет, погибли вследствие отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.