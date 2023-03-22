Двое детей стали жертвами пожара в Подмосковье

При пожаре в частном доме в Одинцовском городском округе погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, 22 марта 2023 года произошло возгорание частного дома, расположенного в посёлке Часцы. Причина пожара, предварительно, короткое замыкание от электроприбора — теплового масляного радиатора, находящегося в комнате", — говорится в сообщении.

Двое детей, восьми и 15 лет, погибли вследствие отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.