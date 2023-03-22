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21 марта, 21:14

В Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре

В Новой Москве вечером произошёл пожар, который унёс жизни нескольких человек. Это случилось в доме в поселении Вороновское. Тела погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.

"В ночное время 21 марта 2023 года произошло возгорание в доме в поселении Вороновское в Новой Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела людей", — говорится в сообщении столичного главка СКР.

Как уточняет телеканал "Рен-ТВ", погибли двое взрослых и два ребёнка. Часть жильцов самостоятельно покинули жилище.

Под Иркутском пятилетний мальчик погиб в пожаре, пока его мать была у соседей

Под Иркутском пятилетний мальчик погиб в пожаре, пока его мать была у соседей

Как сообщал Лайф, ранее при пожаре в Симферополе погибли 36-летняя женщина и её двое малолетних детей — девочкам было три года и шесть лет.

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Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Андрей Григорьев
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