В Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре

В Новой Москве вечером произошёл пожар, который унёс жизни нескольких человек. Это случилось в доме в поселении Вороновское. Тела погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.

"В ночное время 21 марта 2023 года произошло возгорание в доме в поселении Вороновское в Новой Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела людей", — говорится в сообщении столичного главка СКР.

Как уточняет телеканал "Рен-ТВ", погибли двое взрослых и два ребёнка. Часть жильцов самостоятельно покинули жилище.