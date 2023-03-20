Под Иркутском пятилетний мальчик погиб в пожаре, пока его мать была у соседей

В Иркутской области оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб в результате пожара, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"В результате пожара погиб пятилетний мальчик. Спастись удалось лишь его восьмилетней сестре, которая получила ожоги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в одном из домов по улице Профсоюзной в Усть-Илимске в минувшую субботу, 18 марта. Как полагают следователи, причиной пожара могла стать детская шалость. Известно, что в момент происшествия отец несовершеннолетних находился на работе, а мать ушла к соседям. Обстоятельства случившегося пока выясняются.