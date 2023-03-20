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20 марта, 09:42

Под Иркутском пятилетний мальчик погиб в пожаре, пока его мать была у соседей

При пожаре в Иркутской области погиб пятилетний мальчик, оставленный без присмотра

<p>Кадры с места пожара, в результате которого погиб пятилетний ребёнок. Обложка © <a href="https://t.me/sledcom38/1105" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Следком 38"</a></p>

Кадры с места пожара, в результате которого погиб пятилетний ребёнок. Обложка © "Следком 38"

В Иркутской области оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб в результате пожара, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"В результате пожара погиб пятилетний мальчик. Спастись удалось лишь его восьмилетней сестре, которая получила ожоги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в одном из домов по улице Профсоюзной в Усть-Илимске в минувшую субботу, 18 марта. Как полагают следователи, причиной пожара могла стать детская шалость. Известно, что в момент происшествия отец несовершеннолетних находился на работе, а мать ушла к соседям. Обстоятельства случившегося пока выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области. Трагедия случилась в посёлке Интернациональном, частный дом выгорел полностью.

Наталья Исакова
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