Под Иркутском пятилетний мальчик погиб в пожаре, пока его мать была у соседей
При пожаре в Иркутской области погиб пятилетний мальчик, оставленный без присмотра
Кадры с места пожара, в результате которого погиб пятилетний ребёнок. Обложка © "Следком 38"
В Иркутской области оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб в результате пожара, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
"В результате пожара погиб пятилетний мальчик. Спастись удалось лишь его восьмилетней сестре, которая получила ожоги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в одном из домов по улице Профсоюзной в Усть-Илимске в минувшую субботу, 18 марта. Как полагают следователи, причиной пожара могла стать детская шалость. Известно, что в момент происшествия отец несовершеннолетних находился на работе, а мать ушла к соседям. Обстоятельства случившегося пока выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области. Трагедия случилась в посёлке Интернациональном, частный дом выгорел полностью.