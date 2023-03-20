В Новосибирске рейсовый автобус вспыхнул посреди улицы

В Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого сегодня утром загорелся автобус, который двигался по маршруту № 189. Водитель и все пассажиры успели выбежать. Пожарные приехали на место происшествия через четыре минуты после вызова. Уже через шесть минут они ликвидировали открытое горение.

Тушение загоревшегося автобуса в Новосибирске. Обложка © МЧС России

"По оперативной информации, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, в автобусе находились 10 человек, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте возгорания работали восемь сотрудников регионального ГУ МЧС РФ и две единицы техники. Что касается перевозчика, он пока никак не комментирует подробности произошедшего.