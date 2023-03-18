Пожар превратил в руины бывший детский городок во Владивостоке

В Приморском крае произошёл крупный пожар. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании во Владивостоке. Как пишут местные в соцсетях, это бывший детский городок.

"18 марта в 00:08 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании одноэтажного неэксплуатируемого здания на улице Полярной в городе Владивостоке. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.





На момент прибытия пожарных здание было частично охвачено огнём. Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.

В результате возгорания обвалилась кровля, а также были повреждены деревянные части — каркасы площадки. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты расследуют обстоятельства и выясняют причину пожара.