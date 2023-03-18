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18 марта, 06:32

Пожар превратил в руины бывший детский городок во Владивостоке

Во Владивостоке сгорел бывший детский городок

<p>Пожар во Владивостоке. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_vdk/1667?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Приморскому краю</a></p>

Пожар во Владивостоке. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае произошёл крупный пожар. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании во Владивостоке. Как пишут местные в соцсетях, это бывший детский городок.

"18 марта в 00:08 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании одноэтажного неэксплуатируемого здания на улице Полярной в городе Владивостоке. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

  • Пожар во Владивостоке. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Приморскому краю
    Пожар во Владивостоке. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Приморскому краю
  • Спасатели на месте пожара во Владивостоке. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Приморскому краю
    Спасатели на месте пожара во Владивостоке. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожар во Владивостоке. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Приморскому краю

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На момент прибытия пожарных здание было частично охвачено огнём. Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.

В результате возгорания обвалилась кровля, а также были повреждены деревянные части — каркасы площадки. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты расследуют обстоятельства и выясняют причину пожара.

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Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре, который произошёл в Астраханском государственном заповеднике. Площадь возгорания составила более трёх тысяч гектаров. Уточнялось, что тушение осложняла местность территории, которая характеризуется тростниково-рогозовой растительностью.

Николь Вербер
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