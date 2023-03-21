В Симферополе при пожаре погибли женщина с двумя маленькими детьми

При пожаре в Симферополе погибли 36-летняя женщина и её двое малолетних детей — девочкам было три года и шесть лет. Возгорание площадью в 22 квадратных метра произошло в квартире на пятом этаже на Киевской, 129. Причины пока не установлены.

Работа следователей в выгоревшей квартире в Симферополе. Видео © Telegram / Следком

Как сообщает СКР, по факту гибели матери с детьми возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). По предварительным данным, очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры. Женщина попадала в поле зрения правоохранителей из-за ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей.