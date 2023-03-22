Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 22:26

Опубликовано фото с места гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве

Прокуратура подтвердила факт гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве

Прокуратура Москвы подтвердила, что при пожаре в Новой Москве обнаружены четверо погибших: двое взрослых и двое детей. От частного жилого дома в поселении Вороновское остались только стены.

Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Работа пожарных в поселении Вороновское. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних: предварительно, 3-летнего мальчика и 4-летней девочки", — сообщает прокуратура Москвы.

Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram-канал / Прокуратура Москвы

Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram-канал / Прокуратура Москвы

В сообщении ведомства говорится, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Работу правоохранительных органов и спецслужб координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.

В Симферополе при пожаре погибли женщина с двумя маленькими детьми

В Симферополе при пожаре погибли женщина с двумя маленькими детьми

Ранее Лайф писал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.

Обложка ©

Telegram-канал / Прокуратура Москвы

Арина Родионова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров