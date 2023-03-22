Опубликовано фото с места гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве
Прокуратура подтвердила факт гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве
Прокуратура Москвы подтвердила, что при пожаре в Новой Москве обнаружены четверо погибших: двое взрослых и двое детей. От частного жилого дома в поселении Вороновское остались только стены.
Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних: предварительно, 3-летнего мальчика и 4-летней девочки", — сообщает прокуратура Москвы.
Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram-канал / Прокуратура Москвы
В сообщении ведомства говорится, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Работу правоохранительных органов и спецслужб координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.
Ранее Лайф писал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли в пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.
Telegram-канал / Прокуратура Москвы