Опубликовано фото с места гибели четырёх человек при пожаре в Новой Москве

Прокуратура Москвы подтвердила, что при пожаре в Новой Москве обнаружены четверо погибших: двое взрослых и двое детей. От частного жилого дома в поселении Вороновское остались только стены.

Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Работа пожарных в поселении Вороновское. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних: предварительно, 3-летнего мальчика и 4-летней девочки", — сообщает прокуратура Москвы.

Последствия пожара в Новой Москве. Фото © Telegram-канал / Прокуратура Москвы

В сообщении ведомства говорится, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Работу правоохранительных органов и спецслужб координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.