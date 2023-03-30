Врачам пришлось по кусочкам собирать ногу пенсионерки из Челябинска, которую сбил самокатчик

Пришла весна, с дорог и тротуаров сошёл снег, а значит, на улицах после зимней передышки вновь появились самокатчики. Один из таких со всей дури сбил пенсионерку в Челябинске и уехал, даже не оглянувшись, передаёт SHOT.

В Челябинске самокатчик сбил пенсионерку и уехал, даже не оглянувшись. Видео © Telegram / SHOT

В итоге 65-летняя Татьяна получила серьёзные травмы, в том числе сотрясение мозга и осколочный перелом — врачам пришлось собирать её ногу практически по кусочкам. Однако стойкая женщина говорит, что больше всего её поразило то, что молодой человек даже не остановился, чтобы ей помочь и извиниться, а просто поехал дальше.

Как выяснил SHOT, самокатчиком оказался 18-летний Костя. Он также дал свои объяснения и рассказал, что с детства состоит на учёте у психиатра и имеет инвалидность III группы. Как он говорит, после инцидента не остановился, потому что хотел есть.

18-летний самокатчик, сбивший пенсионерку в Челябинске, объяснил, почему не помог ей и уехал с места происшествия. Видео © Telegram / SHOT

"Хотел оказать помощь, но если бы не моя усталость и вид, я бы помог встать. Но так как я был очень ужасно голоден, я уехал. И случилось вот так, что я не помог. Принёс извинения, даже сожалею об этом. Я даже сожалею о той бабульке, которую сбил", — сказал юноша.

Парень отделался лишь штрафом в размере 800 рублей, однако дочь пострадавшей Татьяны намерена добиться для него более сурового наказания и уже готовится идти в суд. К слову, пенсионерка переехала в Челябинск из Калининграда, чтобы ухаживать за своей 92-летней парализованной мамой, однако сама оказалась в беспомощном состоянии.