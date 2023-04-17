Тело одного погибшего обнаружили под завалами обрушившегося подъезда в Жанаозене
Тело одного погибшего обнаружили под завалами обрушившегося после взрыва газа подъезда жилого дома в городе Жанаозене Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщили в местной администрации со ссылкой на МЧС республики.
Число пострадавших увеличилось до тринадцати. Госпитализировано пять человек, семеро отпущены домой.
Напомним, взрыв газа произошёл в двухэтажном жилом доме утром 17 апреля. В результате обрушился один из подъездов. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.
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t.me / МЧС Казахстана