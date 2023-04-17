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17 апреля, 04:20

Тело одного погибшего обнаружили под завалами обрушившегося подъезда в Жанаозене

Тело одного погибшего обнаружили под завалами обрушившегося после взрыва газа подъезда жилого дома в городе Жанаозене Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщили в местной администрации со ссылкой на МЧС республики.

Число пострадавших увеличилось до тринадцати. Госпитализировано пять человек, семеро отпущены домой.

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Напомним, взрыв газа произошёл в двухэтажном жилом доме утром 17 апреля. В результате обрушился один из подъездов. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

Обложка ©

t.me / МЧС Казахстана

Артур Лапсаков
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