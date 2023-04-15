Взрыв газа произошёл в квартире дома в Ангарске

В квартире пятиэтажного жилого дома в Ангарске Иркутской области произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.











Инцидент случился в 11:50 по местному времени (06:50 мск) на первом этаже дома в 10-м микрорайоне.

"На первом этаже в квартире пятиэтажного дома произошёл хлопок газа без последующего горения. Выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены. Жизнедеятельность населения не нарушена. Травмированных нет", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. На месте работает следственно-оперативная группа. В МЧС добавили, что в квартире никто не проживал. Взрыв произошёл, когда пришёл хозяин и включил свет. Предварительной причиной инцидента называется нарушение эксплуатации газового оборудования.