Момент взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске попал на видео

Взрыв был такой силы, что вынесло даже оконную раму. Судя по видео, она упала прямо на асфальт во дворе, к счастью, не повредив припаркованные рядом автомобили.

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

Как уже писал Лайф, взрыв газа в башкирском Нефтекамске произошёл сегодня около шести утра по местному времени. Всех жителей пришлось эвакуировать. Из дома вывели более 60 человек, в том числе 14 детей. Сама квартира получила повреждения, однако угрозы обрушения дома нет. Предварительно, никто в результате ЧП не пострадал.