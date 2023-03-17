Момент взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске попал на видео
Лайф публикует момент взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске
Камеры видеонаблюдения сняли момент взрыва газа в жилом доме в городе Нефтекамске в Республике Башкортостан. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Момент взрыва газа в многоэтажке в Нефтекамске. Видео © Telegram / SHOT
Взрыв был такой силы, что вынесло даже оконную раму. Судя по видео, она упала прямо на асфальт во дворе, к счастью, не повредив припаркованные рядом автомобили.
Как уже писал Лайф, взрыв газа в башкирском Нефтекамске произошёл сегодня около шести утра по местному времени. Всех жителей пришлось эвакуировать. Из дома вывели более 60 человек, в том числе 14 детей. Сама квартира получила повреждения, однако угрозы обрушения дома нет. Предварительно, никто в результате ЧП не пострадал.
Telegram / SHOT