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17 марта, 06:36

Момент взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске попал на видео

Лайф публикует момент взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске

Камеры видеонаблюдения сняли момент взрыва газа в жилом доме в городе Нефтекамске в Республике Башкортостан. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Момент взрыва газа в многоэтажке в Нефтекамске. Видео © Telegram / SHOT

Взрыв был такой силы, что вынесло даже оконную раму. Судя по видео, она упала прямо на асфальт во дворе, к счастью, не повредив припаркованные рядом автомобили.

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

Как уже писал Лайф, взрыв газа в башкирском Нефтекамске произошёл сегодня около шести утра по местному времени. Всех жителей пришлось эвакуировать. Из дома вывели более 60 человек, в том числе 14 детей. Сама квартира получила повреждения, однако угрозы обрушения дома нет. Предварительно, никто в результате ЧП не пострадал.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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