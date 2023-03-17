"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 05:24

Вылетевшие окна и обгорелые стены: Взрыв газа произошёл в многоэтажке в башкирском Нефтекамске

В Нефтекамске произошёл взрыв газа в жилом доме

<p>Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостана</a></p>

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостана

Взрыв газа произошёл в жилом доме в башкирском Нефтекамске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске. Видео © Telegram / МЧС Башкортостана

"В 06:26 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамске", — говорится в телеграм-канале ведомства.

  • Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана
    Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана
  • Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана
    Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана
  • Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана
    Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана

Квартира в Нефтекамске, где произошёл взрыв газа. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана

1 / 3

В результате взрыва оказались выбиты окна, повреждены кухня и комната в однушке многоквартирного жилого дома. Также в подъезде осыпалась штукатурка. Когда на место прибыли пожарные, горения не наблюдалось. Из двух подъездов было эвакуировано 63 человека, в том числе 14 детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Местные власти уже подготовили пункт временного размещения всех жильцов.

Как уточнили в МЧС, видимых нарушений целостности конструкций дома нет, также отсутствует угроза обрушения. Газ в подъезде перекрыт. Для обследования дома планируется привлечение диагностического комплекса "Струна".

Звонок мужа из зоны СВО спас жительницу Читы во время взрыва газа в жилом доме

Звонок мужа из зоны СВО спас жительницу Читы во время взрыва газа в жилом доме

Ранее взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Чите. Предварительной причиной происшествия названа разгерметизация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. До этого в доме не было газа на протяжении трёх лет.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров