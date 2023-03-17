Вылетевшие окна и обгорелые стены: Взрыв газа произошёл в многоэтажке в башкирском Нефтекамске

Взрыв газа произошёл в жилом доме в башкирском Нефтекамске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске. Видео © Telegram / МЧС Башкортостана

"В 06:26 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамске", — говорится в телеграм-канале ведомства.







В результате взрыва оказались выбиты окна, повреждены кухня и комната в однушке многоквартирного жилого дома. Также в подъезде осыпалась штукатурка. Когда на место прибыли пожарные, горения не наблюдалось. Из двух подъездов было эвакуировано 63 человека, в том числе 14 детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Местные власти уже подготовили пункт временного размещения всех жильцов.