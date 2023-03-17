Вылетевшие окна и обгорелые стены: Взрыв газа произошёл в многоэтажке в башкирском Нефтекамске
В Нефтекамске произошёл взрыв газа в жилом доме
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостана
Взрыв газа произошёл в жилом доме в башкирском Нефтекамске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске. Видео © Telegram / МЧС Башкортостана
"В 06:26 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамске", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В результате взрыва оказались выбиты окна, повреждены кухня и комната в однушке многоквартирного жилого дома. Также в подъезде осыпалась штукатурка. Когда на место прибыли пожарные, горения не наблюдалось. Из двух подъездов было эвакуировано 63 человека, в том числе 14 детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Местные власти уже подготовили пункт временного размещения всех жильцов.
Как уточнили в МЧС, видимых нарушений целостности конструкций дома нет, также отсутствует угроза обрушения. Газ в подъезде перекрыт. Для обследования дома планируется привлечение диагностического комплекса "Струна".
Ранее взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Чите. Предварительной причиной происшествия названа разгерметизация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. До этого в доме не было газа на протяжении трёх лет.