Звонок мужа из зоны СВО спас жительницу Читы во время взрыва газа в жилом доме
В Чите хозяйку раздавленного обломками автомобиля спас звонок мужа из зоны СВО
Автомобиль, раздавленный обломками при взрыве газа в многоэтажном доме в Чите. Обложка © ZabNews
Хозяйку автомобиля, раздавленного обломками из-за взрыва газа в многоэтажном доме в Чите, спас телефонный звонок. Об этом сообщает портал "Чита.ру".
"Я была дома в момент взрыва и разговаривала с мужем, иначе я бы была уже в машине. Я должна была быть на работе к 15:00, обычно выхожу из дома в 14:45 (взрыв произошёл около 14:50. — Прим. Лайфа), но в этот день мне позвонил муж, который находится на СВО. Моя квартира находится на четвёртом этаже в первом подъезде. Я не поняла, что происходит, всё тряслось", — рассказала женщина.
Читинка рассказала, что у неё выбило входную дверь, которая влетела в квартиру. То же самое произошло и у соседей, ещё одна соседняя дверь оказалась вогнутой внутрь.
"Не знаю, что я чувствую, пока ещё ничего не осознаю", — призналась женщина.
Напомним, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме на улице Боровой накануне. Пострадало 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.