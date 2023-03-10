Звонок мужа из зоны СВО спас жительницу Читы во время взрыва газа в жилом доме

"Я была дома в момент взрыва и разговаривала с мужем, иначе я бы была уже в машине. Я должна была быть на работе к 15:00, обычно выхожу из дома в 14:45 (взрыв произошёл около 14:50. — Прим. Лайфа), но в этот день мне позвонил муж, который находится на СВО. Моя квартира находится на четвёртом этаже в первом подъезде. Я не поняла, что происходит, всё тряслось", — рассказала женщина.