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10 марта, 07:40

Звонок мужа из зоны СВО спас жительницу Читы во время взрыва газа в жилом доме

В Чите хозяйку раздавленного обломками автомобиля спас звонок мужа из зоны СВО

<p>Автомобиль, раздавленный обломками при взрыве газа в многоэтажном доме в Чите. Обложка © <a href="https://zabnews.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZabNews</a></p>

Автомобиль, раздавленный обломками при взрыве газа в многоэтажном доме в Чите. Обложка © ZabNews

Хозяйку автомобиля, раздавленного обломками из-за взрыва газа в многоэтажном доме в Чите, спас телефонный звонок. Об этом сообщает портал "Чита.ру".

"Я была дома в момент взрыва и разговаривала с мужем, иначе я бы была уже в машине. Я должна была быть на работе к 15:00, обычно выхожу из дома в 14:45 (взрыв произошёл около 14:50. — Прим. Лайфа), но в этот день мне позвонил муж, который находится на СВО. Моя квартира находится на четвёртом этаже в первом подъезде. Я не поняла, что происходит, всё тряслось", — рассказала женщина.

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео

Читинка рассказала, что у неё выбило входную дверь, которая влетела в квартиру. То же самое произошло и у соседей, ещё одна соседняя дверь оказалась вогнутой внутрь.

"Не знаю, что я чувствую, пока ещё ничего не осознаю", — призналась женщина.

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

Напомним, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме на улице Боровой накануне. Пострадало 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Никита Никонов
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