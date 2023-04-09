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9 апреля, 14:05

Взрыв автомобиля во дворе дома в Воронеже попал на видео

Во дворе дома в Воронеже загорелся и взорвался автомобиль

В Воронеже загорелся и взорвался автомобиль, после чего огонь перекинулся на рядом стоящую машину. Никто не пострадал. В Сети появились кадры пожара на парковке.

В Воронеже сгорели две машины. Видео © t.me / "Мой и твой Воронеж"

ЧП произошло на улице Северцова возле дома № 48. Очевидцы рассказали, что был слышен громкий взрыв, после чего легковушка загорелась. Предположительно, это взорвался бензин в баке. Пламя быстро охватило машину и перекинулось на соседнюю. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание.

На Сахалине внедорожник эпично сгорел посреди двора

На Сахалине внедорожник эпично сгорел посреди двора

Ранее сообщалось, что в Приморье возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле. Машину нашли в Уссурийске, в районе улицы Сельскохозяйственной.

Обложка ©

t.me / "Мой и твой Воронеж"

Татьяна Миссуми
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