Взрыв автомобиля во дворе дома в Воронеже попал на видео
Во дворе дома в Воронеже загорелся и взорвался автомобиль
В Воронеже загорелся и взорвался автомобиль, после чего огонь перекинулся на рядом стоящую машину. Никто не пострадал. В Сети появились кадры пожара на парковке.
В Воронеже сгорели две машины. Видео © t.me / "Мой и твой Воронеж"
ЧП произошло на улице Северцова возле дома № 48. Очевидцы рассказали, что был слышен громкий взрыв, после чего легковушка загорелась. Предположительно, это взорвался бензин в баке. Пламя быстро охватило машину и перекинулось на соседнюю. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание.
Ранее сообщалось, что в Приморье возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле. Машину нашли в Уссурийске, в районе улицы Сельскохозяйственной.
t.me / "Мой и твой Воронеж"