На Сахалине внедорожник эпично сгорел посреди двора

В Южно-Сахалинске во дворе дома № 9 на проспекте Победы случился пожар: загорелся внедорожник Isuzu Bighorn. Это произошло 21 марта в восьмом часу утра по местному времени (около полуночи мск).

Пожарные тушат Isuzu Bighorn в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / ИНЦИДЕНТ|САХАЛИН

Поначалу жильцы дома попытались самостоятельно справиться с огнём, но потерпели фиаско. Тогда они попробовали откатить соседний Honda Fit, чтобы уберечь его, но и эта затея оказалась провальной. В итоге спасать ситуацию в 07:50 приехали пожарные. Они потушили Bighorn, а вместе с ним и Fit, которому тоже немного досталось.

Владелец легковушки планирует обращаться в страховую компанию, в то время как владелец Bighorn гадает, что именно могло послужить причиной возгорания. Предположительно, загорелась электропроводка под приборной панелью.