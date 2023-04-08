В Уссурийске обнаружили останки человека в сгоревшей машине

В Приморье возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле. Машину нашли в Уссурийске, в районе улицы Сельскохозяйственной. Дело возбуждено по статье "Убийство" УК РФ.

В Уссурийске обнаружен сгоревший автомобиль с останками человека внутри. Видео © Прокуратура Приморья

"… в квартире мужчины, являющегося арендатором автомобиля,проведён обыск, изъяты вещи с веществом бурого цвета. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", — сообщили в краевом Следственном управлении СК РФ.

Как передаёт "КП — Дальний Восток", краевая прокуратура, в свою очередь, сообщила, что сгорел автомобиль марки Mazda. В салоне машины были обнаружены "фрагменты костей, принадлежность которых будет установлена в результате экспертиз". Они были буквально "разбросаны" по автомобилю.