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8 апреля, 02:56

В Уссурийске обнаружили останки человека в сгоревшей машине

В Приморье возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле. Машину нашли в Уссурийске, в районе улицы Сельскохозяйственной. Дело возбуждено по статье "Убийство" УК РФ.

В Уссурийске обнаружен сгоревший автомобиль с останками человека внутри. Видео © Прокуратура Приморья

"… в квартире мужчины, являющегося арендатором автомобиля,проведён обыск, изъяты вещи с веществом бурого цвета. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", — сообщили в краевом Следственном управлении СК РФ.

Как передаёт "КП — Дальний Восток", краевая прокуратура, в свою очередь, сообщила, что сгорел автомобиль марки Mazda. В салоне машины были обнаружены "фрагменты костей, принадлежность которых будет установлена в результате экспертиз". Они были буквально "разбросаны" по автомобилю.

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Ранее Лайф сообщал, что в Узбекистане фура, гружённая лакокрасочными изделиями, разогналась при спуске с перевала, опрокинулась и вспыхнула. Водитель грузовика погиб на месте.

Обложка ©

Прокуратура Приморья

Андрей Григорьев
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