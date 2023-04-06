Две "жрицы любви" сгорели заживо в семикомнатном борделе в Петербурге

В Санкт-Петербурге при пожаре в борделе погибли две девушки. По одной из версий следователей, семикомнатный притон могли поджечь недовольные соседи, пишет SHOT.

Местный житель снял, как "жриц любви" эвакуируют спасатели. Видео © Telegram / SHOT

Возгорание произошло днём 6 апреля в квартире на проспекте Косыгина. Часть девушек эвакуировали прибывшие на место спасатели, но две "жрицы любви", отдыхавшие после ночной смены, не смогли выбраться из полыхающего помещения. Ещё пятерых обитателей публичного дома задержали и увезли в отдел полиции.

По данным телеграм-канала, ранее четырёх ночных бабочек из данного притона уже привлекали к ответственности. Местные жители также рассказали о плохой репутации коммуналки. По их словам, туда постоянно захаживают разные мужчины, а окна подозрительно заклеены.