Стала известна причина пожара в здании Минобороны в центре Москвы

Пожар в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы потушен. Как уточнили в экстренных службах, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

"По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привёл аварийный режим работы электросети", — приводит ТАСС комментарий сотрудников спецслужб.

Здание Министерства обороны РФ в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Также появилось видео с места пожара в здании Минобороны уже после ликвидации огня. SHOT уточняет, что площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет.