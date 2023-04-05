Стала известна причина пожара в здании Минобороны в центре Москвы
Пожар в здании Минобороны в центре Москвы ликвидирован
Пожар в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы потушен. Как уточнили в экстренных службах, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
"По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привёл аварийный режим работы электросети", — приводит ТАСС комментарий сотрудников спецслужб.
Здание Министерства обороны РФ в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT
Также появилось видео с места пожара в здании Минобороны уже после ликвидации огня. SHOT уточняет, что площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожар произошёл сегодня вечером в одном из зданий Министерства обороны РФ на улице Знаменке в центре Москвы. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже. Очевидцы сняли всё на камеру — на кадрах видно, как из здания валит густой чёрный дым.
Telegram / SHOT