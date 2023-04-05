ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 17:57

Стала известна причина пожара в здании Минобороны в центре Москвы

Пожар в здании Минобороны в центре Москвы ликвидирован

Пожар в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы потушен. Как уточнили в экстренных службах, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

"По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привёл аварийный режим работы электросети", — приводит ТАСС комментарий сотрудников спецслужб.

Здание Министерства обороны РФ в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Также появилось видео с места пожара в здании Минобороны уже после ликвидации огня. SHOT уточняет, что площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

Пожар произошёл сегодня вечером в одном из зданий Министерства обороны РФ на улице Знаменке в центре Москвы. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже. Очевидцы сняли всё на камеру — на кадрах видно, как из здания валит густой чёрный дым.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ирина Фальке
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров