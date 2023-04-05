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5 апреля, 16:55

Появилось видео пожара в здании Минобороны в центре Москвы

В здании Минобороны в центре Москвы вспыхнул пожар

Пожар произошёл в одном из зданий Министерства обороны РФ на улице Знаменке, 19, в центре Москвы. Как стало известно SHOT, огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже.

Судя по видео с места событий, в настоящее время из здания валит густой чёрный дым. На место едут экстренные службы. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

А 1 апреля в Брянской области загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 19:37 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия погиб слесарь.

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Андрей Бражников
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