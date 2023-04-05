Появилось видео пожара в здании Минобороны в центре Москвы
В здании Минобороны в центре Москвы вспыхнул пожар
Пожар произошёл в одном из зданий Министерства обороны РФ на улице Знаменке, 19, в центре Москвы. Как стало известно SHOT, огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже.
Судя по видео с места событий, в настоящее время из здания валит густой чёрный дым. На место едут экстренные службы. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам МЧС.
А 1 апреля в Брянской области загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 19:37 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия погиб слесарь.