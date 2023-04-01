Слесарь, пострадавший при пожаре на брянской птицефабрике, умер

Пострадавшим при пожаре на птицефабрике в селе Уручье Брянской области оказался слесарь, в результате он скончался. По данным Лайфа, речь идёт о 48-летнем Алексее Р., который самостоятельно хотел потушить возгорание, — он взял огнетушитель и пошёл в эпицентр. Позже все сотрудники эвакуировались, а мужчина так и остался внутри.