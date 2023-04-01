Слесарь, пострадавший при пожаре на брянской птицефабрике, умер
Пострадавшим при пожаре на птицефабрике в селе Уручье Брянской области оказался слесарь, в результате он скончался. По данным Лайфа, речь идёт о 48-летнем Алексее Р., который самостоятельно хотел потушить возгорание, — он взял огнетушитель и пошёл в эпицентр. Позже все сотрудники эвакуировались, а мужчина так и остался внутри.
Пожар на птицефабрике в Брянской области. Видео © LIFE
В результате случившегося выгорел один из корпусов с птицами внутри. В "Мираторге" Лайфу сообщили, что работа птицефабрики будет продолжена в обычном режиме, на планы производства пожар не повлияет. Размеры ущерба будут оценены в скором времени.
Лайф напоминает, что днём 1 апреля загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 17:22 открытое горение было ликвидировано.
LIFE