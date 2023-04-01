Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 15:57

Слесарь, пострадавший при пожаре на брянской птицефабрике, умер

Пострадавшим при пожаре на птицефабрике в селе Уручье Брянской области оказался слесарь, в результате он скончался. По данным Лайфа, речь идёт о 48-летнем Алексее Р., который самостоятельно хотел потушить возгорание, — он взял огнетушитель и пошёл в эпицентр. Позже все сотрудники эвакуировались, а мужчина так и остался внутри.

Пожар на птицефабрике в Брянской области. Видео © LIFE

В результате случившегося выгорел один из корпусов с птицами внутри. В "Мираторге" Лайфу сообщили, что работа птицефабрики будет продолжена в обычном режиме, на планы производства пожар не повлияет. Размеры ущерба будут оценены в скором времени.

Мощный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области

Мощный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области

Лайф напоминает, что днём 1 апреля загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 17:22 открытое горение было ликвидировано.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров