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29 марта, 18:59

Мощный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области

Пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе "Ямбург — Елец 1" в Свердловской области

На магистральном газопроводе "Ямбург — Елец 1" в посёлке Пелым Свердловской области в результате взрыва произошло сильное возгорание. Видео с места происшествия публикует SHOT.

Пожар на газопроводе "Ямбург — Елец 1" в Свердловской области. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров от места ЧП. Какую площадь охватил пожар, пока не установлено. Уточняется, что причиной взрыва и пожара на газопроводе стала разгерметизация.

Зарево от пожара на газопроводе в посёлке Пелым. Фото © Telegram / SHOT

Зарево от пожара на газопроводе в посёлке Пелым. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что газ уже перекрыли, на данный момент выгорают его остатки. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Ирина Фальке
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