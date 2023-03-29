Мощный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области
Пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе "Ямбург — Елец 1" в Свердловской области
На магистральном газопроводе "Ямбург — Елец 1" в посёлке Пелым Свердловской области в результате взрыва произошло сильное возгорание. Видео с места происшествия публикует SHOT.
Пожар на газопроводе "Ямбург — Елец 1" в Свердловской области. Видео © Telegram / SHOT
По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров от места ЧП. Какую площадь охватил пожар, пока не установлено. Уточняется, что причиной взрыва и пожара на газопроводе стала разгерметизация.
Зарево от пожара на газопроводе в посёлке Пелым. Фото © Telegram / SHOT
Известно, что газ уже перекрыли, на данный момент выгорают его остатки. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее на улице Доковской в Омске пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров охватил склад, на котором хранится пластиковая продукция. Предварительно известно, что в результате случившегося никто не пострадал.
Telegram / SHOT