Один человек пострадал в результате пожара на птицефабрике в Брянской области

В результате пожара на птицефабрике в селе Уручье Брянской области пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в настоящее время спасатели уже ликвидировали открытое горение в строении на территории фабрики.

"В 17:22 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения. На тушении работали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы. В результате пожара есть пострадавший", — говорится в сообщении.

Информацию о состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили. Причина пожара также пока неизвестна.