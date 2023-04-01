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1 апреля, 15:14

Один человек пострадал в результате пожара на птицефабрике в Брянской области

В результате пожара на птицефабрике в селе Уручье Брянской области пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в настоящее время спасатели уже ликвидировали открытое горение в строении на территории фабрики.

"В 17:22 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения. На тушении работали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы. В результате пожара есть пострадавший", — говорится в сообщении.

Информацию о состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили. Причина пожара также пока неизвестна.

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Как уже рассказывал Лайф, днём 1 апреля загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания.

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ГУ МЧС по Брянской области

Наталья Исакова
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