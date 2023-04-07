Ад на перевале: В Узбекистане фура с краской превратилась в огненный шар

В Узбекистане на 259-м километре международной автодороги Ташкент – Ош фура, гружённая лакокрасочными изделиями, разогналась при спуске с перевала, опрокинулась и вспыхнула. Продукция из полуприцепа разлилась по асфальту и тоже мгновенно загорелась.

В Узбекистане фура опрокинулась и загорелась. Видео © kun.uz

Как сообщили в МЧС республики, увернуться от пламени не удалось водителям трёх автомобилей. Шесть человек пострадали. Пожар всего за 25 минут ликвидировали быстро подоспевшие спасатели. Водителя грузовика спасти не смогли, он скончался на месте.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, которые были госпитализированы в ближайшее медучреждение. После того как пожар был полностью ликвидирован, выяснилось, что в салоне грузовика погиб водитель", — говорится в сообщении ведомства.