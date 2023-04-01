Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 20:52

Пламя и крики ужаса: Жуткая смерть настигла пассажиров воздушного шара в Мексике

В Мексике два человека погибли из-за пожара на воздушном шаре

В Мексике два человека стали жертвами пожара, который возник по непонятным пока причинам на воздушном шаре. Случилось это в штате Мехико у древнего города Теотиуакан. Три человека отправились в воздушное плавание над достопримечательностью, и это стало роковым решением.

Пожар на воздушном шаре в Мексике. Видео © El Pais

Как пишет El Pais, погибли 50-летний мужчина и 39-летняя женщина. Несовершеннолетнему пассажиру удалось спастись. Вероятно, именно его видно на некоторых появившихся в Сети кадрах падающим с горящего воздушного шара ещё в начале полёта. Подросток отделался переломами и ожогами.

Туристам, которые стали очевидцами этого жуткого зрелища, оставалось только с земли наблюдать, как люди гибнут в охваченной пламенем гондоле. Всё сопровождалось жуткими криками ужаса.

Полёты на воздушных шарах у Теотиуакана — популярное у туристов развлечение. Аварии там случаются. Например, в сентябре прошлого года рухнула корзина с 12 пассажирами, но тогда обошлось без жертв.

12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах

12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах

А в Нижнем Новгороде ранее 35-летний мужчина погиб от ожогов, полученных в результате пожара из-за загоревшегося электросамоката. На момент трагедии устройство было подключено к сети в квартире.

Обложка ©

El Pais

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Мексика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров