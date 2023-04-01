Пламя и крики ужаса: Жуткая смерть настигла пассажиров воздушного шара в Мексике

В Мексике два человека стали жертвами пожара, который возник по непонятным пока причинам на воздушном шаре. Случилось это в штате Мехико у древнего города Теотиуакан. Три человека отправились в воздушное плавание над достопримечательностью, и это стало роковым решением.

Пожар на воздушном шаре в Мексике. Видео © El Pais

Как пишет El Pais, погибли 50-летний мужчина и 39-летняя женщина. Несовершеннолетнему пассажиру удалось спастись. Вероятно, именно его видно на некоторых появившихся в Сети кадрах падающим с горящего воздушного шара ещё в начале полёта. Подросток отделался переломами и ожогами.

Туристам, которые стали очевидцами этого жуткого зрелища, оставалось только с земли наблюдать, как люди гибнут в охваченной пламенем гондоле. Всё сопровождалось жуткими криками ужаса.

Полёты на воздушных шарах у Теотиуакана — популярное у туристов развлечение. Аварии там случаются. Например, в сентябре прошлого года рухнула корзина с 12 пассажирами, но тогда обошлось без жертв.