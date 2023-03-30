12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах

Пожар охватил пассажирское судно Lady Mary Joy 3 на Филиппинах, на борту которого находилось около двухсот человек. По данным ABS-CBN, в настоящее время известно как минимум о 12 погибших, в числе которых трое детей.





Судно вспыхнуло у острова Балук-Балук. По данным канала, почти всех пассажиров удалось спасти, однако без погибших не обошлось. Ещё 14 граждан доставили в больницу, семь пропали без вести. Причины происшествия неизвестны, спасательная операция продолжается в эти минуты.