12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах
На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек
На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Обложка © twitter / CNN Philippines
Пожар охватил пассажирское судно Lady Mary Joy 3 на Филиппинах, на борту которого находилось около двухсот человек. По данным ABS-CBN, в настоящее время известно как минимум о 12 погибших, в числе которых трое детей.
Судно вспыхнуло у острова Балук-Балук. По данным канала, почти всех пассажиров удалось спасти, однако без погибших не обошлось. Ещё 14 граждан доставили в больницу, семь пропали без вести. Причины происшествия неизвестны, спасательная операция продолжается в эти минуты.
Ранее на плотине "Мак-Алпайн" в американском городе Луисвилле частично затонула незакреплённая баржа, на борту которой было почти полторы тысячи тонн метанола. Что послужило причиной инцидента, не уточняется. При этом повреждения получили баржи, которые были спущены с буксира в тот же день.