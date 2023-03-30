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30 марта, 03:33

12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах

На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек

<p>На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/cnnphilippines/status/1641182979014754307?s=21&t=FqjCMHJnRcpFR2KrY6P3bQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNN Philippines</a></p>

На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Обложка © twitter / CNN Philippines

Пожар охватил пассажирское судно Lady Mary Joy 3 на Филиппинах, на борту которого находилось около двухсот человек. По данным ABS-CBN, в настоящее время известно как минимум о 12 погибших, в числе которых трое детей.

  • На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Фото © Twitter / CNN Philippines
    На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Фото © Twitter / CNN Philippines
  • На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погиблo 12 человек. Фото © Twitter / CNN Philippines
    На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погиблo 12 человек. Фото © Twitter / CNN Philippines

На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Фото © Twitter / CNN Philippines

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Судно вспыхнуло у острова Балук-Балук. По данным канала, почти всех пассажиров удалось спасти, однако без погибших не обошлось. Ещё 14 граждан доставили в больницу, семь пропали без вести. Причины происшествия неизвестны, спасательная операция продолжается в эти минуты.

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Ранее на плотине "Мак-Алпайн" в американском городе Луисвилле частично затонула незакреплённая баржа, на борту которой было почти полторы тысячи тонн метанола. Что послужило причиной инцидента, не уточняется. При этом повреждения получили баржи, которые были спущены с буксира в тот же день.

Оксана Попова
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