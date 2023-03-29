Баржа с 1400 тоннами метанола частично затонула в США

На плотине "Мак-Алпайн" в американском городе Луисвилле частично затонула незакреплённая баржа, на борту которой было почти полторы тысячи тонн метанола. Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на власти, в результате инцидента никто не пострадал.

В США частично затонула баржа с 1400 тоннами метилового спирта. Видео © twitter / rawsalerts / nerdy_addict

Что послужило причиной инцидента, не уточняется. При этом повреждения получили баржи, которые были спущены с буксира в тот же день.

"Шлюзовые камеры <...> в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии", — сказано в заявлении Инженерного корпуса Армии США.

Восстановление оставшихся барж начнут в ближайшее время, а шлюзы останутся закрытыми до тех пор, пока все суда на плотине не будут приведены в рабочее состояние.