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29 марта, 01:52

Баржа с 1400 тоннами метанола частично затонула в США

На плотине "Мак-Алпайн" в американском городе Луисвилле частично затонула незакреплённая баржа, на борту которой было почти полторы тысячи тонн метанола. Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на власти, в результате инцидента никто не пострадал.

В США частично затонула баржа с 1400 тоннами метилового спирта. Видео © twitter / rawsalerts / nerdy_addict

Что послужило причиной инцидента, не уточняется. При этом повреждения получили баржи, которые были спущены с буксира в тот же день.

"Шлюзовые камеры <...> в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии", — сказано в заявлении Инженерного корпуса Армии США.

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Восстановление оставшихся барж начнут в ближайшее время, а шлюзы останутся закрытыми до тех пор, пока все суда на плотине не будут приведены в рабочее состояние.

Ранее Лайф писал, что в американском штате Северная Дакота произошла очередная авария на железной дороге: грузовой поезд корпорации Canadian Pacific, который транспортировал нефтепродукты для производства асфальта, сошёл с рельсов. В итоге случилась утечка опасных веществ.

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Кадр видео Twitter / nerdy_addict

Оксана Попова
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