В Англии произошла утечка нефти в залив
На трубопроводе Perenco на западе Англии произошла утечка нефти
Последствия утечки нефти в Англии. Фото © SkyNews / Chris Miller
На трубопроводе нефтегазовой компании Perenco зафиксирована утечка. По предварительным данным, "около 200 баррелей пластовой жидкости" попало в залив в районе гавани города Пул на западе Англии.
Как сообщает SkyNews, сейчас там приостановлена прокачка нефти. На месте инцидента работают экстренные службы по ликвидации разливов. Власти призвали не купаться в тех местах вплоть до следующего уведомления.
Речь идёт о "большом количестве нефти" в гавани Пула, сообщает Агентство по охране окружающей среды Великобритании. Сведения об утечке подтвердил глава муниципального совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Филип Броадхед. В регионе объявлен режим ЧС.
Ранее Лайф писал, что Захарова уличила западные СМИ в замалчивании крупной аварии на нефтепроводе Keystone. По её словам, в США скрыли самый крупный разлив нефти за последнее десятилетие.