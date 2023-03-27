В Англии произошла утечка нефти в залив

На трубопроводе нефтегазовой компании Perenco зафиксирована утечка. По предварительным данным, "около 200 баррелей пластовой жидкости" попало в залив в районе гавани города Пул на западе Англии.

Как сообщает SkyNews, сейчас там приостановлена прокачка нефти. На месте инцидента работают экстренные службы по ликвидации разливов. Власти призвали не купаться в тех местах вплоть до следующего уведомления.

Речь идёт о "большом количестве нефти" в гавани Пула, сообщает Агентство по охране окружающей среды Великобритании. Сведения об утечке подтвердил глава муниципального совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Филип Броадхед. В регионе объявлен режим ЧС.