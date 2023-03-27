"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 23:22

В Англии произошла утечка нефти в залив

На трубопроводе Perenco на западе Англии произошла утечка нефти

<p>Последствия утечки нефти в Англии. Фото © SkyNews / Chris Miller</p>

Последствия утечки нефти в Англии. Фото © SkyNews / Chris Miller

На трубопроводе нефтегазовой компании Perenco зафиксирована утечка. По предварительным данным, "около 200 баррелей пластовой жидкости" попало в залив в районе гавани города Пул на западе Англии.

Как сообщает SkyNews, сейчас там приостановлена прокачка нефти. На месте инцидента работают экстренные службы по ликвидации разливов. Власти призвали не купаться в тех местах вплоть до следующего уведомления.

Речь идёт о "большом количестве нефти" в гавани Пула, сообщает Агентство по охране окружающей среды Великобритании. Сведения об утечке подтвердил глава муниципального совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Филип Броадхед. В регионе объявлен режим ЧС.

В Беринговом море обнаружили большое нефтяное пятно

В Беринговом море обнаружили большое нефтяное пятно

Ранее Лайф писал, что Захарова уличила западные СМИ в замалчивании крупной аварии на нефтепроводе Keystone. По её словам, в США скрыли самый крупный разлив нефти за последнее десятилетие.

Арина Родионова
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров