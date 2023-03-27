В США произошла утечка опасных веществ из сошедшего с рельсов поезда

В американском штате Северная Дакота произошла очередная авария на железной дороге: грузовой поезд корпорации Canadian Pacific, который транспортировал нефтепродукты для производства асфальта, сошёл с рельсов. В итоге случилась утечка опасных веществ.

Как передаёт телеканал Valley News Live, с рельсов совшёл 31 из 70 вагонов. Как утверждается, опасности для населения этот инцидент не представляет. Как утверждают в корпорации, на месте работают эксперты и представители местных властей. Предположительно, чтобы ликвидировать утечку, понадобится от недели до 10 дней.