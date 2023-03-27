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27 марта, 19:40

В США произошла утечка опасных веществ из сошедшего с рельсов поезда

В штате Северная Дакота с рельсов сошёл поезд с нефтепродуктами

<p>Twitter / <a href="https://twitter.com/PriapusIQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@PriapusIQ</a></p>

Twitter / @PriapusIQ

В американском штате Северная Дакота произошла очередная авария на железной дороге: грузовой поезд корпорации Canadian Pacific, который транспортировал нефтепродукты для производства асфальта, сошёл с рельсов. В итоге случилась утечка опасных веществ.

Как передаёт телеканал Valley News Live, с рельсов совшёл 31 из 70 вагонов. Как утверждается, опасности для населения этот инцидент не представляет. Как утверждают в корпорации, на месте работают эксперты и представители местных властей. Предположительно, чтобы ликвидировать утечку, понадобится от недели до 10 дней.

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Ранее похожий случай произошёл в западной Аризоне, когда перевозивший опасные вещества грузовой поезд сошёл с рельсов. Но самая серьёзная за последнее время подобная авария случилась 3 февраля в штате Огайо. Там с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.

Анатолий Симоненко
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