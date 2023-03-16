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16 марта, 07:16

Грузовой поезд с опасными веществами сошёл с рельсов в США

NYT: Перевозивший опасные вещества грузовой поезд сошёл с рельсов в Аризоне

Грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошёл с рельсов в западной Аризоне США. Как пишет газета The New York Times, всё произошло недалеко от границы штата с Калифорнией и Невадой, рядом с городом Топок.

Информации о каких-либо разливах и утечках пока нет. Также неизвестно, какие именно вещества перевозил поезд и сколько вагонов сошли с рельсов. В материале указано, что в день происшествия в городе было объявлено штормовое предупреждение, но пока неясно, сыграло ли оно роль в аварии.

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Лайф писал, что в начале февраля в США примерно 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. После инцидента, случившегося в штате Огайо, начался сильный пожар.

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Оксана Попова
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