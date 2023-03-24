По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула. Как сообщает агентство IHA, возгорание в семиэтажном здании началось около 07:45 утра.

"В результате пожара погибли два человека, ещё двое пострадали", — пишет агентство.

По данным РИА "Новости", россияне не обращались в генконсульство в связи с произошедшим. Информация о причинах пожара не сообщается.