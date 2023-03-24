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24 марта, 07:55

Два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула

IHA: Два человека погибли при пожаре в отеле на восточной окраине Стамбула

По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула. Как сообщает агентство IHA, возгорание в семиэтажном здании началось около 07:45 утра.

"В результате пожара погибли два человека, ещё двое пострадали", — пишет агентство.

По данным РИА "Новости", россияне не обращались в генконсульство в связи с произошедшим. Информация о причинах пожара не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что новое мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, где после прошлых подземных толчков в феврале образовался гигантский разлом глубиной 30 метров и шириной около 200 метров, который разделил надвое оливковую рощу.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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