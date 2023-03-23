На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

Новое мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, где после прошлых подземных толчков в феврале образовался гигантский разлом глубиной 30 м и шириной около 200 м, который разделил надвое оливковую рощу. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) страны.

По данным ведомства, магнитуда составила 5,3 балла. Подземные толчки в Кахраманмараше были зафиксированы в 12:19 по московскому времени. Эпицентр нового землетрясения находился в уезде Гёксун. О разрушениях или жертвах среди населения пока не известно.