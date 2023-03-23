На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в турецком Кахраманмараше
Место разлома после землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / lzumrutsonmez
Новое мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, где после прошлых подземных толчков в феврале образовался гигантский разлом глубиной 30 м и шириной около 200 м, который разделил надвое оливковую рощу. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) страны.
По данным ведомства, магнитуда составила 5,3 балла. Подземные толчки в Кахраманмараше были зафиксированы в 12:19 по московскому времени. Эпицентр нового землетрясения находился в уезде Гёксун. О разрушениях или жертвах среди населения пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал о землетрясениях в Аргентине, которые всколыхнули страну буквально с разницей в 40 минут. Земные толчки ощущались в двух точках провинции Жужуй, причём во второй раз они оказались намного мощнее.