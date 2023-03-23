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23 марта, 10:12

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в турецком Кахраманмараше

<p>Место разлома после землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/looklisten8/status/1627376831715319808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l</a><a href="https://twitter.com/zumrutsonmez/status/1627233219518283776" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zumrutsonmez</a></p>

Место разлома после землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / lzumrutsonmez

Новое мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, где после прошлых подземных толчков в феврале образовался гигантский разлом глубиной 30 м и шириной около 200 м, который разделил надвое оливковую рощу. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) страны.

По данным ведомства, магнитуда составила 5,3 балла. Подземные толчки в Кахраманмараше были зафиксированы в 12:19 по московскому времени. Эпицентр нового землетрясения находился в уезде Гёксун. О разрушениях или жертвах среди населения пока не известно.

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Ранее Лайф рассказывал о землетрясениях в Аргентине, которые всколыхнули страну буквально с разницей в 40 минут. Земные толчки ощущались в двух точках провинции Жужуй, причём во второй раз они оказались намного мощнее.

Николь Вербер
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Турция
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