Два мощных землетрясения всколыхнули Аргентину с разницей в 40 минут
На северо-западе Аргентины произошло два землетрясения магнитудой 5,3 и 6,5
Жители Аргентины стали свидетелями землетрясений, которые произошли в двух точках провинции Жужуй. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, вторая волна оказалась чуть мощнее.
Эпицентр первого землетрясения находился в 73 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением около четырёх тысяч человек. Его магнитуда составила 5,3. Очаг залегал на глубине 200 км.
Спустя 42 минуты было зафиксировано ещё землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр находился в 68 километрах к северо-западу от Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Данных о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.
Накануне в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8, из-за чего жители нескольких стран были вынуждены выбежать на улицу. Отголоски землетрясения ощущались на севере Индии, в частности в Нью-Дели. Позднее телеканал CNN сообщил, что в результате стихийного бедствия в Афганистане, а также в Пакистане, погибло не менее 13 человек.
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