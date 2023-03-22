Два мощных землетрясения всколыхнули Аргентину с разницей в 40 минут

Жители Аргентины стали свидетелями землетрясений, которые произошли в двух точках провинции Жужуй. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, вторая волна оказалась чуть мощнее.

Эпицентр первого землетрясения находился в 73 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением около четырёх тысяч человек. Его магнитуда составила 5,3. Очаг залегал на глубине 200 км.

Спустя 42 минуты было зафиксировано ещё землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр находился в 68 километрах к северо-западу от Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Данных о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.